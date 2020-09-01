بالجرافات.. سلطات بني ملال تخلي أقدم سوق لبائعي الخضر في المدينة- صور

تستمر السلطات المحلية في بني ملال، تحت إشراف قائد الملحقة الإدارية الخامسة، اليوم الثلاثاء، في إخلاء سويقة الغديرة الحمراء من بائعي الخضر، والفواكه.

وأقدمت السلطات، مند مساء أمس الاثنين، بهدم الخيام البلاستيكية، والصناديق الخشبية، التي كان يستعملها بائعو الخضر بالقرب من مدرسة 11 يناير باستعمال الجرافات لإزالة العربات.

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ويأتي إخلاء سويقة الغديرة الحمراء، أقدم سويقة عشوائية في بني ملال، استعدادا لترحيل بائعي الخضر، والفواكه بالتقسيط إلى سوق نموذجي جديد بتامكنونت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .

وكانت السلطات المحلية في بني ملال قد أعلنت، أمس، أنه، بناء على النتائج الجيدة الحاصلة، نتيجة التدابير، والاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، خلال الأسبوعين الأخيرين، والمتمثلة، خصوصا، في إغلاق ستة أحياء في المدينة، فإنه تقررت إعادة فتح هذه الأحياء، بعد تسجيل مؤشرات جد إيجابية فيما يخص العدد اليومي للحالات المؤكدة، وشفاء الحالات المصابة في هذه الأحياء.