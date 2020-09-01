إنخفاض كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا في بني ملال.. 5 حالات خلال 24 ساعة الماضية

أكدت التحاليل المخبرية، أمس الاثنين، تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في إقليم بني ملال، الدي عرف انخافضا كبيرا في عدد الاصابات الجديدة المسجلة.

وأكدت المديرية الجهوية للصحة يفجهة بني ملال خنيفرة، في إحصائياتها اليومية، أن التحاليل المخبرية أظهرت تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إقليم بني ملال، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1269 حالة شفي منها 991 شخصا، بينما بلغ عدد الوفيات 6 حالات.

وعرف الإقليم تراجعا ملحوظا، في الأيام الأخيرة، إذ أعلنت المديرية الجهوية للصحة في جهة بني ملال – خنيفرة، مند يوم الأربعاء الماضي انخفاضا واضحا في عدد الحالات المسجلة، حيث تم تسجيل، يوم السبت الماضي، 11 الإصابة، و أول أمس الأحد، 6 إصابات فقط، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 271 حالة،، من بينها 64 حالة تتلقى العلاج في جناح كوفيد-19 في المستشفى الجهوي في بني ملال.

وكانت السلطات المحلية في بني ملال قد أعلنت، أمس، أنه، بناء على النتائج الجيدة الحاصلة، نتيجة التدابير، والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، خلال الأسبوعين الأخيرين، والمتمثلة، خصوصا، في إغلاق ستة أحياء في المدينة، فإنه تقررت إعادة فتح هذه الأحياء، بعد تسجيل مؤشرات جد إيجابية، فيما يخص العدد اليومي للحالات المؤكدة، وشفاء الحالات المصابة بهذه الأحياء.