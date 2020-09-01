حرب الطرق.. اصطدام سيارة بحائط تنهي حياة شابين ضواحي بني ملال 

لقي شاب مصرعه، ليلة أمس الاثنين/الثلاثاء، بقسم العناية المركزة في المستشفى الجهوي في بني ملال بعد إصطدام سيارة خاصة بحائط في منطقة تاكزيرت ضواحي بني ملال.

وحسب مصادر محلية، فقد تسبب حادث سير خطير في مصرع شابين في العشرينات من عمره بشكل مفاجئ بعد اصطادمهم بحائط احد المقاهي في منطقة فم الزاوية جماعة تاكزيرت.

وأضافت المصادر ذاتها أن سائق السيارة لقي مصرعه في عين المكان، فيما فارق مرافقه الحياة بقسم العناية المركزة متأثرا بجروح بليغة أصيب بها جراء انقلاب سيارة.

وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا حول الحادث بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، فيما تم إيداع جثة الهالكين مستودع الأموات في المستشفى الجهوي في بني ملال.