شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يوجه باعتماد تنفيذ عقد اتفاق مشروع بناء سجن الأمن بمديرية القطن والان مع التفاصيل

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، باعتماد تنفيذ عقد اتفاق أعمال مشروع بناء سجن الأمن بمديرية القطن، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

Advertisements وعمّد المحافظ البحسني عقد الاتفاق، مشدداً على تنفيذ المشروع طبقاً للمواصفات الفنية بكلفة 29,230,470 ريال بتمويل محلي، وخلال 6 أشهر. ويأتي هذا التوجيه في سياق اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالجهاز الأمني في عموم المحافظة، والاحتياج اللازم لإنشاء سجن للأمن بمديرية القطن

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