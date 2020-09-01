"الصحة العالمية": الهند تقود الزيادة العالمية بإصابات كورونا.. وطفرة في إيطاليا

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن الهند سجلت زيادة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19 أعلى من أي بلد آخر في الأسبوع الأخير، وبلغت هذه الزيادة نحو نصف مليون ودفعت الإجمالي العالمي للارتفاع واحد بالمئة.



وذكرت المنظمة أن إجمالي الوفيات الجديدة بالمرض انخفض في الأيام السبعة الأخيرة بنسبة ثلاثة بالمئة بالمقارنة بالأسبوع السابق. وأضافت أن الإصابات الجديدة على مستوى العالم ارتفعت إجمالا بنحو 1.8 مليون حالة.

وتابعت المنظمة في أحدث تقاريرها أن المرض التنفسي ينتشر كذلك في الأمريكيتين اللتين ما زالتا تمثلان أكثر من نصف حالات الإصابة والوفاة المسجلة على مستوى العالم رغم تراجع طفيف في الحالات في بعض المناطق.

وقالت إن بيرو والمكسيك وكولومبيا والأرجنتين تشهد "اتجاها صعوديا".

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وسجلت إسبانيا وروسيا وفرنسا وأوكرانيا أعلى إصابات جديدة في أوروبا في الأسبوع المنتهي يوم 30 اغسطس آب ووصلت الارتفاعات في إسبانيا إلى مستوياتها المسجلة في شهري مارس آذار وأبريل نيسان الماضيين.

وأكدت المنظمة أن حالات الإصابة الجديدة في إيطاليا قفزت بنسبة 85%.

وقالت المنظمة "سجلت منطقة جنوب شرق آسيا أكبر زيادة أسبوعية فيما يرجع أساسا لزيادة حالات الإصابة في الهند". وأضافت "الهند سجلت نحو 500 ألف حالة إصابة جديدة في الأيام السبعة الماضية بزيادة 9 بالمئة عن الأسبوع السابق وهو أعلى رقم للإصابات الجديدة على مستوى العالم".

وفي أفريقيا، قالت المنظمة إن الحالات في إثيوبيا بلغت "ارتفاعات جديدة" في حين واصلت جنوب أفريقيا اتجاها نزوليا. وبجنوب أفريقيا خامس أكبر عدد إصابات على مستوى العالم وأكبر عدد في القارة.

وتباينت المعدلات في منطقة شرق المتوسط حيث سجلت المنظمة أعلى أعداد للإصابات الجديدة في العراق وإيران والمغرب والسعودية والكويت.

وتفيد إحصاءات رويترز بأن أكثر من 25.44 مليون نسمة أصيبوا بالمرض على مستوى العالم منذ بدء تفشيه في الصين في أواخر العام الماضي وبأنه أدى إلى وفاة 847965 مصابا على مستوى العالم.