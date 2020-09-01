البحسني يلتقي مدير مستشفى شهيد الواجب الدكتور رياض الجريري للحميات ومعالجة كورونا

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

إلتقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم بمكتبه بالمكلا، مدير مستشفى شهيد الواجب الدكتور رياض الجريري للحميات ومعالجة كورونا بمنطقة فلك بالمكلا الدكتور سعيد مبارك الحامدي، والمدير إلاداري بالمستشفى الدكتور سعيد محمد بافطيم.



واستمع المحافظ من مدير المستشفى والمدير الإداري إلى سير العمل فيها واحصائيات المرضى المصابين بكورونا الذين يتلقون العلاج حالياً في المستشفى والبالغ عددهم 11 مريض منهم 5 في حالة حرجة، شاكرين جهود المحافظ في دعم المستشفى وتوفير المستلزمات اللازمة، ومستعرضين احتياجات المستشفى الضرورية.

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وأشاد المحافظ البحسني بالجهود الإنسانية العظيمة التي يبذلها الكادر الصحي من أطباء وفنيين وممرضين وإداريين بمستشفى الدكتور رياض الجريري في معالجة مرضى كورونا، واصفاً جهود الجيش الأبيض في الصفوف الأمامية لمكافحة المرض ومعالجة المرضى بالإنسانية العظيمة التي تثمنها قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمجتمع أجمع.

وأكد المحافظ البحسني أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة عملت على إنشاء مستشفى الشهيد الجريري والمستشفى العسكري وقدمت الدعم الكبير للقطاع الصحي وللمنشآت الصحية، وستواصل دعمها لتوفير المستلزمات والمعدات بشكل متواصل، لافتاً إلى أن السلطة المحلية تهتم بدرجة أساسية بالكادر البشري العامل في هذه المرافق الصحية وستعمل بجهد كبير على توفير الاحتياجات والدعم اللازم للكادر الصحي بالمستشفى والمنشآت الصحية بالمحافظة.