شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر نفط برنت إلى 45.80 دولارًا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 12:39 مساءً, 1 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم ، بنسبة 0.53 % ليصل إلى 45.80 دولارًا أمريكيًا

كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ، ليستقر عند 43.08 دولارًا أمريكيًا .

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