شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: الهند تتصدر العالم في إصابات كورونا الأسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن الهند سجلت زيادة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19 أعلى من أي بلد آخر في الأسبوع الأخير، وبلغت هذه الزيادة نحو نصف مليون ودفعت الإجمالي العالمي للارتفاع واحد بالمئة.

وقالت المنظمة "سجلت منطقة جنوب شرق آسيا أكبر زيادة أسبوعية فيما يرجع أساسا لزيادة حالات الإصابة في الهند". وأضافت "الهند سجلت نحو 500 ألف حالة إصابة جديدة في الأيام السبعة الماضية بزيادة 9 بالمئة عن الأسبوع السابق وهو أعلى رقم للإصابات الجديدة على مستوى العالم".