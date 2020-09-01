أول دولة عربية تمنح إجازة الأبوة للعاملين في القطاع الخاص

يأتي هذا القرار في إطار تأكيد ريادة الإمارات في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق الترابط والاستقرار الأسري وتشجيع الكفاءات الشابة للانخراط في العمل في القطاع الخاص.
الإجازة الوالدية تعتبر أحدث المزايا للعاملين في القطاع الخاص لتعزيز دور الوالدين، وهي إجازة تُمنح للموظف الأب أو الأم في فترة رعاية الطفل، وتكون مدفوعة الأجر.
عن أهمية القرار، أوضح مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الموارد البشرية والتوطين محمد مبارك، أن التعديل الجديد الذي أصدره رئيس الدولة في بعض أحكام قانون العمل الاتحادي باستحداث إجازة الأبوة، وذلك بمنح الأب الذي رزق بطفل إجازة لمدة 5 أيام، يعتبر قفزة حقيقية للآباء العاملين في القطاع الخاص.
هذا وميّزهم هذا التعديل عن الآباء العاملين في القطاع الحكومي، والذين يحصلون على إجازة أبوة 3 أيام فقط، ما يساهم جزئياً في تقريب ومساواة العاملين في القطاع الخاص، بالعاملين في القطاع العام.
كما أن لهذا التعديل الأثر الكبير في نفوس العائلات من حيث استطاعة الأب استكمال إجراءات استصدار جميع الأوراق الثبوتية المطلوبة للطفل. إضافة إلى ذلك، تكمن في هذا القرار أهمية تواجد الأب بالقرب من زوجته التي وضعت طفلها، ما يشعرها بالطمأنينة التي تحتاج إليها في هذا الوقت.
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