مصرع واصابة تسعة اشخاص بحادث سير بين بابل وكربلاء

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بمصرع واصابة تسعة اشخاص بحادث سير بين محافظتي بابل وكربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ستة اشخاص لقوا مصرعهم واصيب ثلاثة آخرون بحادث سير على الطريق الرابط بين ناحية الكفل في بابل وكربلاء".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحادث وقع نتيجة اصطدام مركبتين".