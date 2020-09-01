كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، عن وجود عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون، فيما دعا الوزراء الى الاستماع لمطالب المتظاهرين.
وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، إن "هناك أطرافا تعتاش على الفوضى، ونعمل بقوة لإعادة هيبة الدولة ورفع معنويات قواتنا البطلة التي انكسرت خلال الفترة الماضية".
وأضاف "لدينا عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون"، مشيراً الى أن "على الوزراء الاستماع لمطالب المتظاهرين واتخاذ إجراءات سريعة، ومصارحة الرأي العام بالتحديات التي تواجه البلد".
وأكد الكاظمي "يجب أن لا نسمح للإجراءات البيروقراطية بعرقلة خطط الحكومة، فهناك قرارات لإنجاز مشاريع اتخذت في مجلس الوزراء تخدم المواطنين"، داعياً الوزراء الى "متابعتها باستمرار وتقديم تقرير عن سير إنجازها".
كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي: لدينا عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.