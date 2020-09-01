الكاظمي: لدينا عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون

كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، عن وجود عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون، فيما دعا الوزراء الى الاستماع لمطالب المتظاهرين.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، إن "هناك أطرافا تعتاش على الفوضى، ونعمل بقوة لإعادة هيبة الدولة ورفع معنويات قواتنا البطلة التي انكسرت خلال الفترة الماضية".

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وأضاف "لدينا عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون"، مشيراً الى أن "على الوزراء الاستماع لمطالب المتظاهرين واتخاذ إجراءات سريعة، ومصارحة الرأي العام بالتحديات التي تواجه البلد".

وأكد الكاظمي "يجب أن لا نسمح للإجراءات البيروقراطية بعرقلة خطط الحكومة، فهناك قرارات لإنجاز مشاريع اتخذت في مجلس الوزراء تخدم المواطنين"، داعياً الوزراء الى "متابعتها باستمرار وتقديم تقرير عن سير إنجازها".