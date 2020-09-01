المواعيد الرسمية للجولتين الأولى والثانية من الليجا الاسبانية

وتنطلق البطولة يوم، الجمعة 11 ايلول، الجاري بمباراة غرناطة وأتلتيك بلباو في تمام الساعة العاشرة بتوقيت بغداد. بينما سيتم تأجيل بعض مباريات الجولة الأولى والثانية لأندية ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد وإشبيلية نظرًا لمشاركتها المتأخرة في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت مواعيد الجولة الأولى كالتالي: الجمعة 11 ايلول - غرناطة وأتلتيك بلباو – 10 مساءً السبت 12 ايلول - إيبار وسيلتا فيجو – 5 عصراً - قادش وأوساسونا – 10 مساءً الأحد 13 ايلول - بلد الوليد وريال سوسيداد – 5 عصراً - فياريال وهويسكا – 7:30 مساءً - فالنسيا وليفانتي – 10 مساءً الأثنين 14 ايلول - ديبورتيفو ألافيس و ريال بيتيس – 10 مساءً Advertisements *مباريات مؤجلة: برشلونة وإلتشي، ريال مدريد وخيتافي وأتلتيكو مدريد وإشبيلية



مواعيد الجولة الثانية مواعيد الجولة الثانية الجمعة 18 ايلول - خيتافي وأوساسونا – 10 مساءً السبت 19 ايلول - سيلتا فيجو وفالنسيا – 5 عصراً - فياريال وإيبارر – 10 مساءً الأحد 20 ايلول - هويسكا وقادش – 5 عصراً - غرناطة وديبورتيفو ألافيس – 7:30 مساءً - ريال سوسيداد وريال مدريد – 10 مساءً الإثنين 21 ايلول - ريال بيتيس وبلد الوليد – 10 مساءً *مباريات مؤجلة: أتلتيك بلباو وبرشلونة، ليفانتي وأتلتيكو مدريد، إشبيلية وإلتشي.



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