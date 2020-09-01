العراق يسجل 3404 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 3871 مصاباً

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص ( 18427) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1624331 )".

وأضافت أن "الوزارة سجّلت هذا اليوم (3871) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 558

بغداد / الكرخ 400

مدينة الطب 91

النجف الأشرف 274

السليمانية 95

أربيل 267

دهوك 109

كربلاء 297

كركوك 195

ديالى 69

واسط 231

البصرة 401



ميسان 185بابل 131الديوانية 96ذي قار 190الأنبار 67المثنى 83نينوى 100صلاح الدين 32

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 3404 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 463

بغداد الكرخ 328

مدينة الطب 67

النجف 229

السليمانية 175

أربيل 189

دهوك 231

كربلاء 220

كركوك 122

ديالى 78

واسط 99

البصرة 200

ميسان 149

بابل 59

الديوانية 210

ذي قار 245

الأنبار 15

المثنى 220

نينوى 95

صلاح الدين 10

وأوضحت أن "الوفيات بلغت 81 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 4

بغداد الكرخ 5

مدينة الطب 6

النجف 2

السليمانية 9

أربيل 10

دهوك 5

كربلاء 4

كركوك 8

واسط 1

البصرة 9

ميسان 2

بابل 2

الديوانية 2

ذي قار 8

المثنى 1

نينوى 3

وبينت، أن "مجموع الشفاء : 180473 ( نسبة الشفاء 75.7 %)

مجموع الأصابات : 238338

الحالات الكلية تحت العلاج : 50742

الراقدون في العناية المركزة: 521

مجموع الوفيات: 7123