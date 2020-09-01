العراق يسجل 3404 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 3871 مصاباً

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، عن تسجيل 3404 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما أكدت تماثل 3871 حالة للشفاء من الوباء.
وأضافت أن "الوزارة سجّلت هذا اليوم (3871) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 558
بغداد / الكرخ 400
مدينة الطب 91
النجف الأشرف 274
السليمانية 95
أربيل 267
دهوك 109
كربلاء 297
كركوك 195
ديالى 69
واسط 231
البصرة 401
بابل 131
الديوانية 96
ذي قار 190
الأنبار 67
المثنى 83
نينوى 100
صلاح الدين 32
وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 3404 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 463
بغداد الكرخ 328
مدينة الطب 67
النجف 229
السليمانية 175
أربيل 189
دهوك 231
كربلاء 220
كركوك 122
ديالى 78
واسط 99
البصرة 200
ميسان 149
بابل 59
الديوانية 210
ذي قار 245
الأنبار 15
المثنى 220
نينوى 95
صلاح الدين 10
وأوضحت أن "الوفيات بلغت 81 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 4
بغداد الكرخ 5
مدينة الطب 6
النجف 2
السليمانية 9
أربيل 10
دهوك 5
كربلاء 4
كركوك 8
واسط 1
البصرة 9
ميسان 2
بابل 2
الديوانية 2
ذي قار 8
المثنى 1
نينوى 3
وبينت، أن "مجموع الشفاء : 180473 ( نسبة الشفاء 75.7 %)
مجموع الأصابات : 238338
الحالات الكلية تحت العلاج : 50742
الراقدون في العناية المركزة: 521
مجموع الوفيات: 7123
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