في التفاصيل، صرّحت الفنانة نجوى كرم في حوارها مع "الدستور" قائلةً "أنا لا أستطيع أن أغنّي في مثل هذه الظروف الّتي يمرّ بها بلدي، فالفنان مثله مثل أي إنسان عادي يتأثّر بما يحدث حوله، بخاصةٍ الأمور السلبيّة.
وأضافت "إنفجار مرفأ بيروت في ٤ آب سرق الفرح من قلوبنا، ولم يعد الغناء بالنسبة لي في هذه الفترة أمرًا واردًا، وأنتظر أن تستقر أوضاع لبنان وتدخل الفرحة مرة أخرى بيوتنا وأرواحنا، لأقرر بعدها الغناء من جديد".
كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم تبتعد عن الغناء... والسبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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