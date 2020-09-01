تحدثوا عن عيب محتمل.. علماء يبدون قلقهم بشأن اللقاحين الروسي والصيني

قال خبراء إن هناك عيبا محتملا مشتركا بين لقاحين جرى تطويرهما في روسيا والصين، ويحظيان باهتمام كبير، وهو أنهما يعتمدان على فيروس شائع للزكام أصيب به الكثير من الناس مما قد يحد من فعاليتهما، وهو فيروس غدي من النمط الخامس "إيه دي 5".
ولقاح شركة كانسينو بيولوجيكس، الذي حصل على موافقة للاستخدام العسكري بالصين، عبارة عن شكل معدل من فيروس غدي من النمط الخامس، أو ما يطلق عليه "إيه دي 5″، وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي إن الشركة تجري محادثات للحصول على موافقة عاجلة في عدة دول قبل إكمال تجارب واسعة النطاق.
أما اللقاح الذي طوره معهد جماليا في موسكو، ووافقت عليه روسيا في وقت سابق من الشهر رغم إجراء اختبارات محدودة عليه، فهو يعتمد أيضا على فيروس غدي من النمط الخامس وفيروس غدي ثان أقل انتشارا.
وقالت آنا ديربن الباحثة في اللقاحات بجامعة جونز هوبكنز "يقلقني إيه دي 5 فقط لأن الكثير من الناس لديهم مناعة مضادة له".
وأضافت "لا أعلم تحديدا ما هي إستراتيجيتهما.. قد لا يحظى اللقاحان بفعالية 70%، قد تكون فعاليتهما 40%، وهذا أفضل من لا شيء إلى حين ظهور شيء آخر".
واللقاحات ضرورية لوضع حد للجائحة التي أودت بحياة ما يزيد عن 845 ألف شخص على مستوى العالم. وقال معهد جماليا إن نهجه المعتمد على فيروسين سيعالج مشكلة المناعة المضادة للفيروس الغدي.
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