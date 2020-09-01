عبير موسي تتهم "المشيشي" بالإخفاق في حماية تونس من الإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الثلاثاء، عن استيائها من انحراف رئيسة الحكومة المكلف هشام المشيشي عن المسار الصحيح بتعيين شخصيات غير مستقلة، متهمة إياه بالإخفاق في حماية البلاد من الإخوان.



وقالت موسي، خلال جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، إن المشيشي سيربح بأريحية في التصويت، لكن حكومته تبدو ضعيفة بعد تراجعها أمام ضغوط رئاسية.

واتهمت المشيشي بعدم السيطرة على مسار تشكيل الحكومة، قائلة: "لقد أخفقت في حماية البلاد من الإخوان وربيع الخراب".

واعتبرت أن البوادر لا تبشر بخير حول الأسماء التي ستشرف على الأمن التونسي، معتبرة أن المشيشي أخفق في وضع القطيعة الكاملة مع تأثيرات حركة النهضة.





وكانت موسي قد وجهت تحذيرات للمشيشي حول تعيين وزير الداخلية توفيق شرف الدين، حيث كشفت في مؤتمر صحفية لها عن وجود قرابة تجمع وزير الداخلية بأحد القيادات الإرهابية في تونس.

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وأوضحت أنه لا يمكن أن يتولى حقيبة الداخلية التي تمثل البوابة الأولى لحماية الأمن القومي التونسي شخص حوله شبهات.

ونبهت إلى أن حكومة المشيشي ستمر ولكنها لن تجد الدعم في المستقبل، ما يعني تواصل الأزمة السياسية في تونس، مضيفة: "حكومة كل 3 أشهر ملخص أزمة بلادنا".

وفي حال المصادقة على الحكومة، فإن المشيشي سيخلف رئيس الحكومة التونسية السابق إلياس الفخفاخ الذي قدم استقالته في يوليو/تموز الماضي، إثر تفجر قضية شبهة فساد متعلقة بعمليات تربح غير قانونية.



وتساند حكومة المشيشي كل من حركة النهضة (54 مقعدا)، وقلب تونس (26)، وتحيا تونس (11)، والكتلة الوطنية (10)، وكتلة الإصلاح (15).