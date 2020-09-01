دعوة لإضراب عمالي في بيلاروسيا.. وهذه الفئات مستثناة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت المعارضة في بيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، إلى إضراب عمالي على مستوى البلاد، تزامنا مع بدء العام الدراسي، في إطار الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية نتائج الانتخابات الأخيرة.
وقال فريق زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا، في بيان لها إن "الأول من سبتمبر هو يوم المعرفة. معرفة معنى التضامن البيلاروسي. انضم إلى هذا الإضراب الذي يستمر ليوم واحد، وادعم العمال واظهر للحكومة من هو المصدر الحقيقي للسلطة". وقال فريق زعيمة المعارضة البيلاروسية، سفيتلانا تيخانوفسكايا،
لكن الفريق أوصى بأن يمتنع الأطباء ورجال الإطفاء وغيرهم من العاملين الأساسيين عن الإضراب.
وحلّت تيخانوفسكايا، وهي معلمة سابقة، بالمركز الثاني في الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي أجريت في بيلاروس الشهر الماضي، وفاز بها ألكسندر لوكاشينكو.
وانضمت إلى السباق بعد أن سُجن زوجها المدون الناشط الذي كان يريد أن يكون مرشحا للرئاسة.
وهربت تيخانوفسكايا إلى ليتوانيا المجاورة العضو في الاتحاد الأوروبي، وسط حملة إجراءات صارمة للشرطة ضد الاحتجاجات المناهضة للرئيس لوكاشينكو، الذي تتهمه هي وأنصارها بتزوير الانتخابات.
ووصف الاتحاد الأوروبي الانتخابات بأنها "غير حرة ولا نزيهة"، وأدان الإجراءات الصارمة ضد الاحتجاجات قائلا: "نشرت سلطات الدولة عنفا غير متناسب وغير مقبول".
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