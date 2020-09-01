"فلاي دبي" توفر لمسافريها تغطية تأمينية مجانية عالمية ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة فلاي دبي، اليوم الثلاثاء، أن ركابها الذين حجزوا للسفر بين 1 سبتمبر و 30 نوفمبر 2020 سيحصلون تلقائيًا على تغطية عالمية مجانية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).



وتغطي الخدمة الجديدة النفقات الصحية للمسافرين وتكاليف الحجر الصحي إذا تم تشخيص إصابتهم بكوفيد-19 أثناء رحلتهم ، وهي صالحة لمدة 31 يومًا و تبدا من الوقت الذي يستقلون فيه أول رحلة ضمن برنامج سفرهم في الفترة ما بين 1 سبتمبر و 30 نوفمبر 2020. تتيح الخدمة للمسافرين الاستفادة من تغطية نفقاتهم الطبية بحد اقصى يصل إلى 150،000 يورو وتكاليف الحجر الصحي حتى 100 يورو يوميًا لمدة 14 يومًا.

Advertisements

وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: “تبقى سلامة مسافرينا وطاقمنا على رأس أولوياتنا. ستشجع هذه التغطية التامينية ضد فيروس كوفيد-19 الذي الذي نوفره لركابنا المزيد من العملاء على السفر براحة البال مع العلم أنه سيتم الاعتناء بهم في كل خطوة من رحلتهم. نحن نرى أن الطلب على السفر بدأ في الازدياد مع رفع المزيد من الدول تدريجياً القيود المفروضة على السفر الدولي. ستساعد حماية رحلة الركاب مع المزيد من الاحتياطات والإجراءات المحسّنة في تحفيز تدفق التجارة والسياحة على مستوى العالم ".

وتعد هذه الخدمة الجديدة من فلاي دبي صالحة لجميع الحجوزات التي تتم من خلال موقع الناقلة على الإنترنت أو تطبيق فلاي دبي للهاتف المحمول أو مركز خدمة عملاء فلاي دبي أو متاجر السفر أو من خلال منصة "عطلات من فلاي دبي " او عبر وكلاء السفر أو أي من شركاء السفر العاملين مع فلاي دبي.