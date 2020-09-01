شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تسجل 1218 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 1218 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 243599.



وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات أربع حالات ليصل الإجمالي إلى 9302.

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