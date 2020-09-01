شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة البرلمان تؤكد على أهمية تعاون مصر مع شركة اينى للبترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن القضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وأبرزها ما يتعلق بمتابعة نشاط الشركة الإيطالية في مجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر، تساهم فى زيادة فرص مصر لتكون أهم الدول المنتجة للنفط.

ووصف " السويدى "، فى بيان له أصدره اليوم، رؤية الرئيس السيسى بالتعاون مع شركة إينى الإيطالية بـ"الثاقبة والناجحة"، خاصة وأن تعاون مصر مع شركة إينى حقق نجاحات كبيرة ومبهرة في العديد من الافتتاحات للحقول في مجال النفط مما جعل مصر واحدة من أهم الدول المنتجة للنفط خلال الفترة الراهنة، موجها تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه ونجاحه فى أن يجعل لمصر ولأول مرة فى التاريخ لها مكانتها الحقيقية في مجال النفط وإنتاج النفط لدرجة أن مصر أصبحت تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى.

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وقال النائب طلعت السويدى، أن شركة إينى تستحق إشادة الرئيس السيسى بها وبمسيرة التعاون المثمر معها ودعمه لاستمرار الشركة في التوسع في أنشطتها الاستثمارية في مصر في مجالي التنقيب والانتاج، ولا ينسى فى ذلك التزامها الدقيق في تنفيذ مشروعاتها وكذلك الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

ووجه النائب طلعت السويدى التحية والتقدير لرئيس شركة "إيني" على تصريحاته التى أعرب فيها عن خالص التقدير للرئيس السيسى بشأن موقف مصر الداعم لايطاليا خلال الفترة العصيبة التي مرت بها منذ اندلاع جائحة كورونا وإشادته في هذا الاطار بالاجراءات الاحترازية الناجحة التي قامت بها الدولة بمواقع مشروعات انتاج البترول والغاز المختلفة والتي مكنت مصر باستمرار عمل الحقول والانتاج بطاقتها .

كما وجه النائب طلعت السويدى تحية للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وجميع القيادات ورؤساء الشركات والهيئات والقطاعات التابعة لهذا القطاع الواعد، مؤكدا أن قطاع البترول كان واحدا من أنجح القطاعات الذى تعامل باحترافية مع فيروس كورونا ولم يتوقف يوما عن العمل وواصل رجاله العمل ليلا ونهارا، وهو ما كان له آثاره الايجابية الكبيرة على توفير جميع المنتجات البترولية ولن تحدث أى أزمات فى أى منتج من المنتجات البترولية. ‏