تطبيق على الهواتف الذكية لاستقبال شكاوى المواطنين في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
أطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف شارة بدء التشغيل التجريبي لتطبيق "بني سويف معاك" على الهواتف الذكية، لاستقبال شكاوى المواطنين.
وأوضح المحافظ أنه جرى إتاحة فيديو تعريفي لكيفية التعامل مع التطبيق الجديد، وإتاحة رابط يسهل الدخول عليه لتحميل التطبيق وهو https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bns.benisuef، ثم يجري مباشرة تحويل الشكوى للوحدة المحلية المختصة للتعامل مع الشكوى بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلًا عن توفير آلية خاصة داخل الديوان العام متصلة بالتطبيق لمتابعة الاستجابة للشكاوى، وتحديد موقفها.
وأشار المحافظ، إلى أن التطبيق يأتي ضمن سلسلة النوافذ والقنوات التي جرى إتاحتها للمواطن لتقديم شكواه أو رصد مشكلة ما في قطاع خدمي معين، مؤكدًا أن القنوات والآليات متوافرة وتعمل بكفاءة، وذلك بالتوازي مع التطبيق الجديد، وتمت مراعاة التكامل في تلك الوسائل للتيسير على كل فئات المجتمع مع اختلاف مستوياتها الثقافية والاجتماعية.
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