الطالبة بائعة الأحذية بالبحيرة: "ما بتكسفتش من مهنتي ورفعت راس أهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:
عبرت طالبة البحيرة المتفوقة آية طه حسين، بائعة الأحذية، الحاصلة على مجموع 99% في الثانوية العامة، عن اعتزازها بمهنتها، مؤكدة أنها لم تشعر بالخجل منها ولو للحظة واحدة، حتى بعد تفوقها وظهور نتيجة التنسيق وقبولها بكلية الطب بالإسكندرية.
وقالت آية: "عمري ما اتكسفت من شغلي، بالعكس اللي عملته مصدر فخر لي وأهلي، وكل صحباتي كنت معرفاهم إني بقف على الفرش، وساعات كنت بخليهم يعدوا عليه واستقبلهم وأنا واقفة ببيع، ومدرسيني كانوا بيعدوا ويسلموا عليه".
وأضافت آية: "الفرحة مش سيعاني اتني رفعت بنفسي وأهلي وخليت راسهم مرفوعة وسط بلدنا، وإن شالله ربنا يقدرني وأكمل مسيرة النجاح والتفوق".
ووجهت آية نصيحتها لمن يواجهون صعوبات في حياتهم قائلة: "إياكم واليأس أو الملل، مفيش حد يقول أنا مش هقدر، قوم كمل اللي عاوز يبقى حاجة لازم يجتهد عشان يلاقي في الآخر".
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