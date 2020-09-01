بعد تزايد إصابات كورونا.. توجيه جديد من التموين بشأن صرف الكمامات (إجباري)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف كمامة واحدة فقط اجباريا بشكل شهري، على البطاقات التموينية التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختيارياً للبطاقات المتضمنة 3 أفراد فأقل وذلك اعتباراً من اليوم الأول من سبتمبر.

وأعلنت الوزارة، في بيان صحفي، الثلاثاء، أنه في إطار حرص الدولة والحكومة على صحة وسلامة المواطنين، وفي ظل تزايد منحنى الإصابات بسبب فيروس كورونا (كوفيد19)، مع تلاحظ عدم التزام بعض المواطنين حالياً بارتداء الكمامات، وعدم الوعي الكافي بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولي للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأهابت الوزارة بببدالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي سرعة التوجه لمخازن شركتي الجملة (العامة/ المصرية) لاستلام الكميات المخصصة لهم من الكمامات لصرفها للسادة المواطنين على البطاقات التموينية، لضمان انتظام عملية صرف المقررات التموينية.

ويأتي ذلك حرصاً من وزارة التموين للاستفادة من قدرة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والإستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد قاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من ٦٤ مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة أنحاء الجمهورية.