ضبط 4 قطع يشتبه فى أثريتها بحوزة 5 أشخاص بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، 4 قطع يشتبه فى أثريتها بحوزة 5 أشخاص يستقلون سيارة بدون لوحات على الطريق الإقليمي ببنها، وجرى تحرر المحضر اللازم.

تلقى اللواء فخر العربي مدير الأمن، إخطارًا من كمين الطريق الإقليمي بدائرة بنها، بضبط 4 قطع حجرية يشتبه فى أثريتها، داخل سيارة بدون لوحات معدنية مستأجرة، بالطريق الإقليمى، بداخلها 5 أشخاص "سائق، ولحام معادن، و3 عاطلين" مقيمين بمحافظتي البحيرة والإسكندرية.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بأن المضبوطات المشار إليها خاصة بأحدهم، والذي قرر بعثوره عليها عن طريق التنقيب بإحدى المزارع بناحية مركز أبو المطامير بالبحيرة، والسابق عمله بها وأنه سلمها لأحد أقاربه بمدينة الإسماعيلية للتصرف فيها بالبيع، وعقب فشله فى ذلك توجه إليه وتحصل منه على المضبوطات.

تحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة حبس المتهمين وتشكيل لجنة من الآثار لفحص المضبوطات.