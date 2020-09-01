وزير التربية الفرنسي: سنوزّع كمامات شفافة لمعلّمي التلاميذ والطلاب ذوي الإحتياجات الخصوصيّة

قال وزير التربية الفرنسي، جان ميشيل بلانكيه في حوار لـ"فرانس أنتر" الخميس الماضي ، إن بعض المعلمين سيتلقون أقنعة شفافة "خلال الأيام القليلة المقبلة".



وردا على سؤال بخصوص صعوبة التواصل مع التلاميذ عند إرتداء الكمامات، قال وزير التربية إن الكمامات الشفافة ستسمح للأطفال الذين يعانون ضعفا في السمع من رؤية حركة الفم .



وأضاف وزير التربية "ليس كلهم ، ولكن بعض المعلمين"، وكذلك "المسؤولين عن الفصول الخاصة بتعليم الطلاب ذوي الاحتياجات الخصوصية يجب أن يتم تمكينهم في الأيام القادمة من أقنعة أكثر ملاءمة للتعلم" .