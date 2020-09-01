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الإمارات / إصابات إثر إنفجارٍ بمطعم في أبو ظبي

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أفادت وكالة أنباء الإمارات بأن شرطة أبو ظبي تتعامل حاليا مع إنفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد، أدى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة.

 

وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات صباح اليوم بشأن إندلاع إنفجار في مطعم، فتحركت فرق التدخل السريع بشرطة أبو ظبي وتباشر الفرق مهامها في إجلاء السكان من البناية وتطويق المكان لضمان سلامة الجمهور.

(روسيا اليوم)

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