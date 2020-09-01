النمسا تُسجل 204 إصابات جديدة بكورونا

ذكرت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 204 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال 24 ساعة.
وأضافت الوزارة - فى بيان لها اليوم - أن إجمالي الإصابات بالفيروس في النمسا بلغت 27 ألفا و642 حالة، تعافى منها 23ألفا و564 حالة بينما توفى 734 حالة .. مشيرة إلى تواجد 149 حالة للعلاج في المستشفيات منها 30 حالة في العناية المركزة.
وأوضح البيان أن أعلى الإصابات اليومية تم تسجيلها في العاصمة فييناوبلغت 82 حالة، يليها تيرول 34 حالة، والنمسا السفلى 20، والنمسا العليا 16، بينما جاءت أقل الإصابات في كارينثيا وبلغت حالتين.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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