في زيارة ودية.. فيروز تستقبل الرئيس الفرنسي بالدرع الواقي

نشرت الصفحة الرسمية للفنانة اللبنانية فيروز، صورًا من لقائها مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى منزلها أمس الإثنين، وظهرت فيروز وهى ترتدى الدرع الواقى الذى انتشر أخيرًا مع انتشار جائحة فيروس كورونا، أثناء حديثها مع الرئيس الفرنسي.

خلال اللقاء وصف ماكرون الفنانة فيروز بأنها جميلة وقوية للغاية، قائلًا: "تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لى عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا.. عن الحنين الذى ينتابنا".

قال الرئيس الفرنسى فى بث تلفزيونى عقب اللقاء "قطعت التزامًا لها (فيروز)، مثلما أقطع التزامًا لكم هنا الليلة بأن أبذل كل شيء حتى تطبق إصلاحات ويحصل لبنان على ما هو أفضل، أعدكم بأننى لن أترككم.

وعندما سئل عن أغنيته المفضلة لفيروز أجاب بأنها "لبيروت" التى كانت تذيعها القنوات المحلية، بينما كانت تعرض صورًا للانفجار.

ومنح الرئيس الفرنسى الفنانة فيروز، وسام جوقة

الشرف الفرنسى، وهو أعلى تكريم رسمى فى فرنسا أنشأه نابليون بونابرت عام 1802.

اقرأ أيضًا.. شاهد.. لحظة وصول الرئيس الفرنسي إلى منزل السيدة فيروز بلبنان

Advertisements

وعقب انتهاء اللقاء علق عدد من نجوم الفن على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الفنانة اللبنانية فيروز، عقب وصوله إلى بيروت مساء الإثنين، في إطار زيارته الثانية إلى لبنان بعد انفجار المرفأ.

كتبت الفنانة شريهان عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: "ستنهض ماسة العالم من جديد، ستنهض بلادك وتُعلم العالم الدرس مرة أخرى من أول وجديد.. "فهذا أنتم" شعب الإرادة والكرامة، الشموخ والإصرار، الانتصار والإعمار، أنتم الإبداع والفن والحب، لبنان الحضارة والتقدم وكل ما هو عظيم مبدع جميل وجديد.. حماكي الله

ونصر شعبك ووطنك ..دعائي صلاتي قلبي وصوتي معكم ولك".

في سياق آخر قالت الفنانة أحلام عبر تويتر :"مُنحت الكبيرة فيروز اليوم وسام جوقه الشرف وهو أرفع وسام فرنسي كيف لا وهي الوسام بحد ذاتها و زياره الرئيس الفرنسي ماكرون للكبيرة فيروز دليل على أن فيروز هي كبيرة لبنان وارزته الشامخه للابد وتقدير فيروز هو تقدير للفن والفنانين والوطن العربي بأسره فلتحيا لبنان ولتحيا فيروز".

وأكدت الفنانة أروى عبر تويتر: "زيارة الرئيس ماكرون لبيت صوت لبنان العملاق فيروز يعطينا عدة دروس، التواضع ، تقدير العطاء، أن تصرفات بسيطة تثبت قدرة كبيرة على القوة والقيادة ".

وكانت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل إلى مطار رفيق الحريرى فى بيروت في ثانى زيارة له منذ وقوف انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الجارى، على رأس وفد مكون من 4 وزراء، حيث توجه مباشرة إلى منزل الفنانة الكبيرة فيروز فى أنطلياس؛ حيث أدرج قصر الإليزيه لقاء جارة القمر على رأس جدول أعمال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الثانية لبيروت فى أقل من شهر.