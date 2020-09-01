عُمان: 85928 إجمالي الإصابات بكورونا

ذكرت وزارة الصحة العمانية ،اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بسلطنة عمان بلغ 85 ألفا و928 حالة إصابة.

وأوضحت الوزارة - في بيان

أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 689 في حين وصل عدد المتعافين إلى 81024 حالة ،لتبلغ نسبة الشفاء 94.2 %.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.