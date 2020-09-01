سنغافورة تُسجل 40 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد حتى الآن 56 ألفًا و852 حالة.

وذكرت الوزارة - وفقًا لما ذكرته

صحيفة (توداي) السنغافورية على موقعها الإلكتروني - أنه من بين الإصابات الجديدة، حالة مجتمعية وسبع حالات وافدة من الخارج أما الإصابات الأخرى فهي لعاملين مهاجرين يقيمون في سكن العمال الأجانب .. مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات استقرت عند 27 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.