ماليزيا تُجلي 1965 من رعاياها العالقين في تايلاند

ذكرت وزارة الخارجية الماليزية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجلاء 1965 شخصا من رعاياها العالقين في تايلاند منذ إغلاق الحدود بين البلدين في 3 أبريل الماضي عبر مختلف وسائل النقل البرية والبحرية والجوية.

وقال السفير الماليزي لدى تايلاند جوجي صمويل لوكالة أنباء

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(برناما) الماليزية، إنه بفضل العلاقات الجيدة بين البلدين تم الحصول على الإذن الخاص لإعادة 1965 شخصًا من الماليزيين إلى أرض الوطن.. مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى أن هناك ما بين 50 إلى 80 شخصًا من الماليزيين يرغبون في العودة إلى البلاد عبر الطرق البرية في حين تستغرق إجراءات الحصول على الإذن الخاص ما بين 10 و15 يوما.

وأضاف أنه بعد الحصول على الإذن يسمح لهم بعبور الحدود للعودة إلى ماليزيا فحسب، علمًا بأن هناك رحلات جوية خاصة إلى كوالالمبور كل يوم أربعاء.