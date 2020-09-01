سجلت عاصمة اليابان "طوكيو" 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات في العاصمة إلى 20 ألفًا و987 شخصًا.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الثلاثاء أن العاصمة سجلت زيادة عن إحصائيات أمس بتسجيل 100 حالة وأول أمس بـ148 حالة.
وسجلت طوكيو رقمًا قياسيًا شهريًا بالإبلاغ عن 8126 إصابة
وتعكس الأرقام اليومية التي تعلنها حكومةالعاصمة أحدث الإحصائيات التي سجلتها السلطات الصحية والمؤسسات الطبية.
وتبقى طوكيو، التي يبلغ عدد سكانها 14 مليون نسمة، في حالة تأهب لمواجهة جائحة كورونا عند أعلى مستويات المواجهة، مما يعني أن معدلات العدوى "لا زالت منتشرة".
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر طوكيو تُسجل 170 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.