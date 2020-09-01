طوكيو تُسجل 170 إصابة جديدة بكورونا

سجلت عاصمة اليابان "طوكيو" 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات في العاصمة إلى 20 ألفًا و987 شخصًا.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الثلاثاء أن العاصمة سجلت زيادة عن إحصائيات أمس بتسجيل 100 حالة وأول أمس بـ148 حالة.

وسجلت طوكيو رقمًا قياسيًا شهريًا بالإبلاغ عن 8126 إصابة

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جديدة خلال أغسطس الماضي. حيث سجلت طوكيو طوال الشهر حالات يومية بأرقام ثلاثية ما عدا يوم 24 أغسطس، عندما سجلت 95 إصابة جديدة فقط، وبلغت ذروة الإصابات في الأول من الشهر الجاري إذ سجلت 472 حالة.

وتعكس الأرقام اليومية التي تعلنها حكومة

العاصمة أحدث الإحصائيات التي سجلتها السلطات الصحية والمؤسسات الطبية.



وتبقى طوكيو، التي يبلغ عدد سكانها 14 مليون نسمة، في حالة تأهب لمواجهة جائحة كورونا عند أعلى مستويات المواجهة، مما يعني أن معدلات العدوى "لا زالت منتشرة".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.