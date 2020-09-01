إندونيسيا تُسجل 2775 إصابة جديدة بكورونا

سجلت إندونيسيا 2775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 177571 حالة وفقاً لبيانات قوة مهام تضطلع بجهود التصدي لمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس.

وسجلت إندونيسيا 88 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي

الوفيات إلى 7505 حالات، وهو أعلى عدد في جنوب شرق آسيا.

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وكانت قد كثفت السلطات الطبية فى اندونيسيا إجراءات فحوص كورونا لمواجهة الوباء والحد من انتشاره، فمع زيادة

أعداد الإصابات فى جاكرتا، قررت السلطات تكثيف فحوص كورونا فى الشوارع لاحتواء الأزمة سريعا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.