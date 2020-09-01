المرصد السوري: مقتل 5 عناصر موالين لإيران بغارات إسرائيلية جنوب دمشق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 46 دقيقة

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع في سوريا، ليل الاثنين، أسفر عن مقتل 5 عناصر من الميليشيات الموالية لإيران.

وقال المركز إن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت جنوب دمشق، أسفرت عن مقتل 5 عناصر من الميليشيات الموالية لإيران، بينهم 3 من جنسيات غير سورية، فيما أصيب أكثر من 10 آخرين. وأشار إلى أن تلك الغارات تسببت بوقوع خسائر مادية كبيرة في مواقع الاستهدافات.

وكانت الضربات الإسرائيلية قد استهدفت عدة مواقع لقوات النظام في ريفي دمشق ودرعا، حيث استهدفت إحدى الضربات محيط مطار دمشق الدولي ومنطقة الكسوة جنوب دمشق.

وقصفت الصواريخ الإسرائيلية محيط إزرع، وكتيبة نامر، وكتيبة قرفا، وتل محجة في ريف درعا الشمالي الشرقي، التي توجد فيها قوات حزب الله اللبناني.

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كما نقل موقع ”ديبكا“ العسكري الإسرائيلي، الثلاثاء، عن مصادر سورية معارضة، إن الغارات الإسرائيلية أدت إلى مقتل 5 عناصر من ميليشيا موالية لإيران وحزب الله اللبناني.

وأشار الموقع إلى أن ”هذا يتعارض مع ما قالته وسائل الإعلام السورية بأن الغارات أدت إلى مقتل اثنين وجرح 7 آخرين، وأن وسائل الدفاع السورية تصدت للطائرات“.

وفي وقت سابق، نقل التلفزيون السوري الرسمي، عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ إسرائيلية في جنوب البلاد، الاثنين، ما أدى إلى سقوط قتيلين و7 مصابين في ضربة جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية جنوب دمشق.

وأكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف دمشق ولعدد من الصواريخ.

وأحجم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعقيب على ما ذكره الإعلام السوري، بحسب ”رويترز“.