التحالف يعلن تدمير طائرة مسيرة “مفخخة” أطلقها الحوثي باتجاه السعودية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 3 ساعات

أكدت قيادة التحالف العربى ، الثلاثاء ، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران باتجاه الأراضي السعودية .

في التفاصيل، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة.

كما صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الثلاثاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثيه الإرهابية بطريقة ممنهجه و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

تدمير مسيرة أطلقت على مطار أبها

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يشار إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن كان أعلن الاثنين، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران نحو مطار أبها الدولي، مؤكداً أن فعل الحوثيين هذا هو عمل إرهابي ووحشي.

كما ندد التحالف بمحاولة الحوثيين تهديد المسافرين في المطار، مشيراً إلى أن تدمير المسيرّة أدى لتساقط شظايا على المكان دون أي أضرار أو إصابات.

وأعلن التحالف أنه سيواصل الإجراءات لردع الميليشيات الحوثية الإرهابية، مشدداً على نيته محاسبة المتورطين بالعمل الإرهابي بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأضاف أنه ستتم محاسبة العناصر الإرهابية على تخطيط وتنفيذ هذا العمل الإرهابي.

وأتى ذلك بعد ساعات من اعتراض التحالف لصاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه نجران.