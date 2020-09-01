كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.. الولايات المتحدة تتجاوز ربع الإجمالي العالمي لإصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجاوزت الولايات المتحدة الآن ستة ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا ، وهو ما يقرب من ربع الإجمالي العالمي، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن البلاد أضافت مليون إصابة جديدة في أقل من شهر. ووفاة أكثر من 183000 شخص حتى الآن.

في المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا، انخفض معدل الإصابة مقارنة بأرقام يوم الأحد - ولكن قد يتم تعديل الأرقام لاحقًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الأطفال في جميع أنحاء أوروبا للعودة إلى المدارس هذا الأسبوع.

وتجاوز العدد الإجمالي للحالات المؤكدة على مستوى العالم الآن 25 مليونًا، مع أكثر من 846000 حالة وفاة مرتبطة بـ Covid-19.