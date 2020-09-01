كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على دور الإمارات لضمان الاستقرار الإقليمي خلال جائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت دولة الإمارات، خلال جائحة (كوفيد- 19)، بتقديم الكثير من المساعدات الطبية لمكافحة جائحة كورونا.

ودخلت دولة الإمارات، في شراكات مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي من أجل إيصال أجهزة الفحص الطبي، ومعدات الوقاية الشخصية وغيرها من الإمدادات الضرورية إلى المحتاجين عبر مدينة دبي العالمية للخدمات الإنسانية، التي تعتبر أحد المراكز الرئيسية للخدمات اللوجستية للأمم المتحدة.

وكانت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أكدت أن الإمارات تقوم بدور مهم لضمان الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.

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جاء ذلك خلال محاضرة نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بعنوان "الدور العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في منظمة الأمم المتحدة".

وقالت لانا نسيبة، إن الإمارات، أصبحت عضواً في الأمم المتحدة منذ التاسع من ديسمبر عام 1971، وملتزمة بترسيخ مبدأ التعددية والتعاون الدولي في السعي من أجل تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة على الصعيد العالمي.

ولفتت إلى أن الإمارات تقوم بدور مهم للغاية لمواجهة التحديات المستجدة في القرن الحادي والعشرين لضمان الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، من خلال التخفيف من حدة النزاعات ومكافحة الإرهاب والتطرف وجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، مضيفة أن الإمارات تقوم بجهود كبيرة لنشر التسامح والتعايش والحوار بين الأديان، وهو ما تجسد في توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.