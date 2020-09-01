كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل 20 شخصًا بينهم أطفال باشتباكات بين جماعات إجرامية في هايتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في هايتي، اليوم الثلاثاء، مقتل 20 شخصا على الأقل، بينهم عدد من الأطفال، جراء اشتباكات وقعت بين جماعات إجرامية متناحرة في العاصمة بورت أوبرينس.

وقد قناة "تيليسور"، بأن تبادلا لإطلاق النار وقع في المناطق الشمالية من المدينة رافقه إضرام النار بالمباني السكنية، مما أرغم العديد من السكان على مغادرة منازلهم.

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وتواصل الشرطة في هايتي، البحث عن المتورطين في الحادث.