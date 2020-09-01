كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ظهور حفرة عملاقة مجهولة السبب في القطب الشمالي الروسي

ظهرت حفرة عملاقة بعمق 165 قدمًا في القطب الشمالي الروسي – وسط مزاعم غريبة بوجود أجسام غريبة واختبارات صاروخية سرية للغاية.

تم اكتشاف الحفرة الكهفية بعد انفجار هائل في التندرا بعد صيف شديد الحرارة ويعتقد أن الانفجار الوحشي نجم عن “تراكم غاز الميثان في ذوبان الجليد الدائم”.

الحفرة العملاقة هي الحفرة السابعة عشر الكبيرة التي ظهرت في المنطقة على مدى السنوات الست الماضية حيث أثارت الثقوب الضخمة السابقة نظريات مؤامرة غريبة حول كل شيء من مواقع إطلاق الأجسام الطائرة المجهولة إلى اختبارات الكرملين النووية.

قال العلماء إن كتلًا من التربة والجليد ألقيت على بعد “مئات الأمتار” من مركز الزلزال بسبب “قوة هائلة” سببها الانفجار. كما يُعتقد أن الغاز قد تم إطلاقه في التربة المجمدة منذ آلاف السنين ولكنها بدأت الآن في إذابة الجليد حيث تم رصد الثقب الجديد بالصدفة من الجو من قبل طاقم تلفزيون فيستي يامال متجهًا إلى مهمة غير ذات صلة، ثم قامت مجموعة من العلماء برحلة استكشافية لفحص الحفرة الأسطوانية الكبيرة التي يقدر بعمق 165 قدمًا على الأقل.

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قال العالم الدكتور إيفجيني تشوفيلين، الباحث البارز في معهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا، إنه كان “مذهلاً في حجمه وعظمته”. وقال إن الحفرة جاءت من “قوى الطبيعة الهائلة”.

وقال البروفيسور فاسيلي بوجويافلينسكي، من المعهد الروسي لأبحاث النفط والغاز في موسكو، لمحطة التلفزيون إن الحفرة غير عادية و”إنها تحتوي على الكثير من المعلومات العلمية الإضافية، والتي لست مستعدًا بعد للكشف عنها”، وقال إن هذه الحفر تظهر لأن “التجاويف المشبعة بالغاز تتشكل في التربة الصقيعية”.

حدثت بعض الانفجارات، وليس كلها، في البينجو المنتفخة – أو التلال – في التندرا والتي كانت عندما يتراكم الغاز تحت غطاء سميك من الجليد. زعم بوغويافلينسكي سابقًا أن التنقيب عن الغاز الطبيعي في يامال – مورد رئيسي لأوروبا – قد يكون عاملاً في الانفجارات، كما أنه قلق من مخاطر الكوارث البيئية إذا حدثت الانفجارات تحت أنابيب الغاز أو منشآت الإنتاج أو المناطق السكنية.