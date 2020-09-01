شاهد. البحسني يحث الطلاب على الاهتمام بالبحث العلمي والاجتهاد لتقديم خدمات طبية متميزة

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمدينة المكلا، قاعة الشهيد الدكتور رياض حبور الجريري، للاحتفالات العامة والدورات العلمية، بمعهد العلوم الصحية بالمكلا، وتعرّف المحافظ على محتويات القاعة التي تشتمل على قاعتين مجهزة بأحدث التجهيزات، ومكتب للقبول والتسجيل بالمعهد.



وطاف محافظ حضرموت بأقسام ومكاتب وقاعات الدراسة بالمعهد، مطلعاً على سير الامتحانات النهائية للعام الدراسي الجاري 2019/2020م، وامتحانات القبول للعام الدراسي الجديد 2020/2021م.

وحث المحافظ الطلاب على الاهتمام بالبحث العلمي والاجتهاد لتقديم خدمات طبية متميزة لأهلهم في حضرموت، مؤكداً ان مهنة الطب مهمة انسانية جليلة تتطلب الاخلاص والالتزام والتضحية، موجهاً بإنجاح حفل تخرج الدفعة الجديدة، على أن يتم التقيد والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وحيا المحافظ البحسني جهود إدارة المعهد من خلال الالتزام والتنظيم والترتيب والاهتمام بالنظافة والتشجير، واصفاً المعهد الصحي بالنموذجي، وقال إن هذا المعهد عريق وقديم تغطي مخرجاته محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى، ولديه كادر صحي متميز تبوأ مراكز مرموقة في المحافظة، مؤكداً أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة سبق أن دعمت هذا المعهد، وستواصل هذا الدعم ليواصل دوره الصحي البارز.

وأكد محافظ حضرموت أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تولي قطاع الصحة اهتماماً غير عادياً ، ودعماً ملحوظاً لمواجهة فيروس كورونا.

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وأشار مدير المعهد د. محمد عوض لرضي ان المعهد يستقبل الطلبة والطالبات ما بعد الثانوية العامة قسم العلمي، ويعمل على تدريبهم في مختلف المجالات الصحية، بهدف رفد المجتمع بكوادر صحية مؤهله علمياً وعملاً من خلال تقديم برامج تعليمية نوعية في بيئة تعليمية بحثية وفق المناهج الدراسية المعتمدة، وفي 6 تخصصات هي التخدير، والأشعة، والمختبرات والتمريض، وقابلات، والعلاج الطبيعي.

رافق المحافظ، نائب مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت عوض يسلم باحنحن.