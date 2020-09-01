ماكرون يزور الفنانة اللبنانية فيروز في منزلها

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

من بين ثلة سياسية متناحرة على كل شيء، اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يبدأ زيارته إلى لبنان بـ”فنجان قهوة” مع رمز وطني يلتقي على اسمه اللبنانيون، تجسده الفنانة فيروز.

ونشرت فيروز الصور الوحيدة لزيارة ماكرون لها في منزلها بيروت وتوشيحها بوسام.

وأدرج قصر الإليزيه اسم الفنانة اللبنانية في صدارة برنامج الرئيس الفرنسي خلال زيارته الثانية لبيروت، في أقل من شهر، وكُتب في برنامج الرئيس عبارة: “موعد على فنجان قهوة مع فيروز في أنطلياس مساء الاثنين”.

وتربط فيروز بالدولة الفرنسية علاقات صداقة متينة توطدت عام 1975، عندما ظهرت للمرة الأولى على شاشة التلفزيون الفرنسي ضمن برنامج “سبيسيال ماتيو” الذي كانت تقدمه صديقتها الفنانة الفرنسية ميراي ماتيو، وقدمت هناك أغنية “حبيتك بالصيف”.

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واتخذت العلاقة شكلا أعمق خلال الحرب اللبنانية، عندما أقامت فيروز حفلا ضخما في الأولمبيا باريس عام 1979، وغنت “باريس يا زهرة الحرية”.

كما نالت فيروز أرفع الأوسمة الفرنسية، منها وسام قائد الفنون والآداب من الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران عام 1988، ووسام فارس جوقة الشرف من الرئيس الراحل جاك شيراك عام 1998.