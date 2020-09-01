شكرا لقرائتكم خبر عن لتسريع العملية السياسية.. وزير الخارجية الإيطالي في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

بدأ وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ،اليوم، زيارة رسمية إلى ليبيا تستغرق يومين. ويجري وزير الخارجية الإيطالي خلال الزيارة مباحثات مع المسؤولين الليبين حول تطورات الأوضاع السياسية وإعلان وقف إطلاق النار والعمل على تسريع العملية السياسية عبر البعثة الأممية من خلال طرفي النزاع في ليبيا، كما سيبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات وخاصة في المجال التجاري والصناعي وأزمة كورونا وكذلك ملف المهاجرين.

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