شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 190 وتدمر 4 آلاف منزل جراء فيضانات أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان اليوم الثلاثاء أن الفيضانات العارمة المدمرة التي تجتاح أفغانستان من نحو أسبوع دمرت أكثر من أربعة آلاف منزل وأودت بحياة ما لا يقل عن 190 شخصا وألحقت إصابات بنحو 172 شخصا آخرين.

وذكر وزير الدولة لإدارة الكوارث والشؤون الإنسانية غلام بهاء الدين جيلاني في مؤتمر صحفي أن الفيضانات دمرت أكثر من ألف منزل بشكل كامل ونحو ثلاثة آلاف منزل بشكل جزئي.

وقال جيلاني: "لسوء الحظ، كان حجم الفيضانات هائلا وغير مسبوق ..اجتاحت الفيضانات 15 إقليما مع فاصل بسيط للغاية".