شكرا لقرائتكم خبر عن 85 ألف إجمالي إصابات كورونا في سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 85928 إصابة والوفيات 689 والمتعافين 81024 لتصل نسبة الشفاء إلى 2ر94 %.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 48 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 416 والمنومين في العناية المركزة 154.
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