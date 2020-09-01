شكرا لقرائتكم خبر عن "عون": التدقيق المالي خطوة مهمة لمكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء توقيع عقد التدقيق المالي الجنائي، معتبرا إياه الخطوة المفصلية المنتظرة على طريق الاصلاح ومكافحة الفساد.

وقال عون: "كما سبق وتعهدت بمتابعتي له حتى يأخذ مجراه إلى التوقيع، أجدد التعهد الآن بمتابعتي له حتى يأخذ مجراه في التنفيذ".

يأتي ذلك بعد يوم من تكليف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة، لتخلق حكومة حسان دياب.