"شارلي إيبدو" تكرر فعلتها الشنيعة التي أشعلت العالم

كررت صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، فعلتها الشنيعة التي جعلتها هدفا لهجوم أوقع قتلى وجرحى من هيئتها التحريرية قبل نحو خمس سنوات.

فاليوم، نشرت الصحيفة الهزلية، رسوم الكاريكاتور المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، التي كانت قد أشعلت العالم عام 2015، باحتجاجات غاضبة وإدانات شاجبة.

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خطوة استفزازية ستترجمها الصحيفة الأسبوعية على غلاف العدد الجديد الذي ستوزعه على الأكشاك، غدا الأربعاء.

ومنذ عام 2006 أصبحت "شارلي إيبدو" هدفا لتهديدات، بعد أن أعادت نشر 12 رسما مسيئا للرسول الكريم، على غرار صحف أوروبية أخرى.

وفي يناير/كانون الثاني عام 2015، استهدف هجوم إرهابي "شارلي إيبدو" ما أسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم أبرز محرري الصحيفة الساخرة.