شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ‏نتنياهو: سنعلن عن تفاهمات جديدة مع الإمارات بشأن الطيران والسياحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن تفاهمات جديدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الطيران والسياحة.



جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته شبكة العربية.

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