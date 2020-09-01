شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "صحة البرلمان" يحذر من التهاون فى التعامل مع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، المواطنين من التهاون فى الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، والالتزام بالتعليمات المنصوص عليها سواء من قبل منظمة الصحة العاليمة، ووزارة الصحة المصرية، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تهاون من قبل البعض فى التعامل مع الإجراءات سواء فى الأماكن العامة أو المزدحمة والمواصلات العامة مما قد يتسبب فى زيادة نسبة الإصابات، خاصة وأن الفيروس مازال قائما ولم ينتهى، وعلى الجميع ان يعلم هذا الأمر جيدا.

وشدد أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على ضرورة الالتزام بالكمامة وغسيل الأيدى بشكل مستمر، والحرص على التباعد الاجتماعي فى مختلف الهيئات والمؤسسات العامة وكافة المناطق التى تشهد تزاحم من قبل المواطنين، متابعا:" العالم بعد ازمة فيروس كورونا يختلف كلية عن العالم بعد هذه الجائحة، وعلى الجميع أن يعلم ذلك، وأن تكون الكمامة وبعض السلوكيات التى يتم تنفيذها الآن هى أسلوب حياة بشكل عام وليست قاصرة على التعامل خلال الأزمة فقط.

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يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وقعت، خلال زيارتها لمقر مستشفى الأقصر العام خطاب شكر للفريق الطبى بالمستشفى لمجهوداتهم الكبيرة فى خدمة آلاف المواطنين خلال أزمة فيروس كورونا، والخروج بمحافظة الأقصر والأهالى لبر الأمان خلال تفشى وباء كورونا بمصر والعالم أجمع خلال الشهور الماضية.