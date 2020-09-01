عبد المحسن سلامة يشيد بإنجازات الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي.. فيديو

وأضاف عبد المحسن سلامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن مصر في حال انهيارها معناه انهيار كل الدول العربية، لذلك تعاني من مؤامرات خارجية فليس من المعقول أن يكون هناك أكثر من 6 قنوات موجهة ليس لها هدف سوى نشر الشائعات والأكاذيب عن مصر.

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وأشار إلى أن تلك الظاهرة لم تحدث في التاريخ بأن يكون هناك قنوات ليس لديها هدف سوى نشر الشائعات والأكاذيب ومحاولة تشويه أي إنجاز.

وأوضح أن بقايا جماعة الإخوان والمتحالفين معها لا هدف لها سوى محاولة تدمير كل ما يحدث على الأرض المصرية، منوهًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى مخلص لمصر بكل معنى الكلمة ويحب بلده ويهدف لأن تضاهي أحسن الدول، وطموحه ليس له سقف.