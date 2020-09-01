شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب ينعي والد النائب داوود سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والد النائب داوود سليمان، داعيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وقال رئيس مجلس النواب في برقية عزاء: "يتقدم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بصادق المواساة والتعازي للنائب داوود سليمان، في وفاة المغفور له بإذن الله والده، سائلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته".

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من جانبه، كتب النائب البرلماني داوود سليمان، علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: بسم الله الرحمن الرحيم "ربنا اغفر لى ولوالدَىَّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب"، عن عائلة قنديل بالمنيرة لا يسعنى إلا أن أتقدم بكل الشكر والعرفان لكل من واسانى فى وفاة والدى سواء بالحضور أو بالبرق أو هاتفيا أو من خلال وسائل التواصل، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الجميع من كل شر وسوء ويقيهم من كل مكروه ويجعلكم فى معيته دائما داعيا لأمواتنا جميعا أن يتغمدهم الله بواسع رحمته وأن يرفع درجاتهم فى المهديين ويخلف فى عقبهم فى الغابرين ويلحقهم بالصالحين إنه نعم المولى ونعم النصير .